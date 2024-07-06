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Сегодня, 07:15

Третьяк о шансах Овечкина побить рекорд Гретцки: «Следим и желаем, чтобы совершилось чудо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк выразил надежду на то, что российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сможет побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в истории НХЛ.

«Невозможно не следить. Вся пресса пишет об этом. И Саша наверняка все читает — ему невероятно тяжело психологически. Не забил три матча подряд, сразу начинается шум. Он великий мастер и уже вошел в историю и стал легендой. Невозможно было даже представить, что кто-то приблизится к рекорду Гретцки, а смог! Но Саше почти 39 лет и забивать ему, конечно, с каждым годом все сложнее.
Он талантливый, выдающийся, но ему нужны партнеры. У него был Кузнецов, Бэкстрем — игроки, которые на него играли. Все зависит от того, в каком звене и кто его партнер. Даже когда он играл в нашей сборной, наши тренеры не всегда правильно его использовали. Он не так много голов забивал, потому что играл с Малкиным. Но и Малкин звезда, и он звезда и друг на друга не особо играли.
За два сезона Саше надо забить 41 шайбу, и, откровенно говоря, сложно ему будет. Но давайте пожелаем ему удачи, потому что он потрясающий хоккеист. И, самое главное, очень хороший человек. Никогда в жизни не отказывался от сборной как некоторые хоккеисты, которые не приезжали играть, находя какие-то причины. А Овечкин даже с трещиной в ноге приехал. Конечно, мы следим и желаем, чтобы свершилось чудо, чтобы он вошел в историю мирового хоккея, побив рекорд Гретцки. Это фантастика», — приводит «КП Спорт» слова Третьяка.

Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 голами. Россиянин отстает от рекорда Уэйна Гретцки на 41 шайбу.

Источник: КП Спорт
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