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Сегодня, 15:21

Третьяк не связывает с политикой невключение российских игроков в Зал славы НХЛ

Алина Савинова
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Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк не считает, что решение не включать советских и российских хоккеистов в Зал славы в Торонто связано с политической обстановкой в мире.

«О причинах нужно спросить тех, кто голосует. Мы не можем вмешиваться, у нас туда входит только Игорь Ларионов, который, возможно, и предложил их кандидатуры. Конечно, обидно, что так получилось. Особенно обидно, что не включили Михайлова — капитана команды 1972 года. Александр Якушев там, я тоже включен, Михайлов тоже достоин быть в Зале славы, но уже столько лет туда не попадает. Но нужно понимать, что это НХЛ, в нашем же музее все наши легенды есть», — приводит ТАСС слова Третьяка.

В этом году в список номинантов на включение в Зал славы НХЛ были включены четыре российских игрока — Сергей Гончар, Александр Мальцев, Борис Михайлов и Александр Могильный.

Источник: https://tass.ru/sport/18176653
Хоккей
НХЛ
Владислав Третьяк
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