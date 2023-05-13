Третьяк: «У Бобровского накопилась спортивная злость. Сергей показывает хороший хоккей»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил выступление вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в текущем плей-офф НХЛ.

«Сергей Бобровский вместе с «Флоридой» вышел в финал конференции. У Сергея был немножко сложный период, когда другой вратарь стал играть на ноль и пошел в плей-офф под первым номером. Я переживал за Сергея, он очень хороший голкипер. Потом у того что-то не получилось, вернули Бобровского — и он в свой час показал, что является настоящим мастером игры в плей-офф. Сергей показал себя во всей красе. Видимо, у него накопился соревновательный импульс, спортивная злость. Сергей показывает хороший хоккей, но много дифирамб петь не будем, у него еще все впереди», — приводит «Чемпионат» слова Третьяка.

«Флорида» впервые за 27 лет вышла в финал Восточной конференции плей-офф НХЛ, где сыграет с «Каролиной». В текущем розыгрыше Кубка Стэнли россиянин девять раз выходил в стартовом составе «Пантерз».

Бобровский является двукратным обладателем приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.