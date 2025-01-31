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Сегодня, 12:18

Третьяк отметил, что успех Мичкова в НХЛ зависит и от тренера команды

Камила Абдурахманова
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что успешное выступление в «Филадельфии» Матвея Мичкова зависит и от того, как главный тренер команды найдет ему применение.

«Со слов моего внука, который играл с ним вместе в «Сочи», — парень очень талантливый. Я думаю, в НХЛ не так все просто и многое зависит от того, где ты играешь, с какими партнерами. Один человек всю команду обыграть не может, поэтому важно, в каком звене ты играешь, на сколько по времени тебя выпускают. Это все зависит от тренера. У него хороший потенциал, и я верю, что он станет хоккеистом высокого класса», — сказал Третьяк ТАСС.

Мичков проводит дебютный сезон в НХЛ, в 51 матче он набрал 34 (14+20) очка.

Источник: ТАСС
Матвей Мичков
НХЛ
Владислав Третьяк
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