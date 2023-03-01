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Сегодня, 14:09

Третьяк поздравил Бобровского с рекордом по победам среди российских вратарей в НХЛ

Константин Белов
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что поздравил голкипера «Флориды» Сергея Бобровского с рекордом по числу побед в НХЛ среди российских вратарей.

— Бобровский стал лучшим в истории НХЛ среди российских вратарей по количеству побед.

— Я его уже поздравил. Действительно, он — стабильный вратарь. Так стабильные вратари и определяются. Можно один-два года сыграть, провести один турнир и не так сильно показывать свое мастерство. А Бобровский на протяжении долгих лет достойно выступает. Я его поздравляю, надеюсь, он в дальнейшем будет радовать нас своими победами.

1 марта Бобровский отразил 29 из 30 бросков в матче регулярного чемпионата против «Тампы» (4:1). Голкипер одержал 354-ю победу в лиге и опередил Евгения Набокова (353), которому ранее принадлежал рекорд.

Сергей Бобровский
НХЛ
Владислав Третьяк
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