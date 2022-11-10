Третьяк пожелал Овечкину не зацикливаться на рекорде Гретцки

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк порекомендовал нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину не зацикливаться на рекорде Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ.

«Александр — выдающийся игрок, вся пресса только о нем и говорит, но это заслуженно. Пожелаем ему удачи и, самое главное, без травм. Главное, чтобы он сам не зацикливался на этом рекорде и получал удовольствие от игры», — цитирует ТАСС Третьяка.

37-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, у него 787 голов. Россиянин уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).