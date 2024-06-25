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Сегодня, 08:08

Третьяк призвал ввести Бобровского в Зал хоккейной славы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский заслужил место в Зале хоккейной славы.

«В Северной Америке много пишут о том, что Сергей уже заслужил место в Зале хоккейной славы. Полностью с этим согласен. Бобровский — чемпион мира, обладатель двух призов лучшему вратарю сезона НХЛ. Теперь у него есть Кубок Стэнли. То есть величайшая вратарская карьера уже состоялась», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».

Также президент ФХР пожелал Бобровскому много сил, здоровья и возможностей играть столь долго, сколько захочет он сам.

«Когда его будут вводить в Зал славы — порадуюсь и поздравлю так же искренне, как поздравляю сегодня с победой в плей-офф», — отметил Третьяк.

Сергей Бобровский вместе с&nbsp;одноклубниками празднует победу &laquo;Флориды&raquo; в&nbsp;финале Кубка Стэнли. Бобровский — лучший российский вратарь в истории НХЛ! К двум «Везинам» он добавил Кубок Стэнли и подвинул Василевского

«Флорида» в финальной серии Кубка Стэнли победила «Эдмонтон» со счетом 4-3. Команда впервые в истории выиграла трофей.

Бобровский также впервые стал обладателем Кубка Стэнли. 35-летний россиянин выступает за «Пантерз» с 2019 года. Он также является двукратным обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ (2013, 2017).

Источник: РИА Новости
Сергей Бобровский
ХК Флорида Пантерз
Владислав Третьяк
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