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НХЛ

Сегодня, 16:33

Третьяк прокомментировал отъезд некоторых российских игроков в НХЛ

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на тот факт, что несколько российских игроков подписали контракты с клубами НХЛ.

«Мы же открытая страна. Мы не можем запретить хоккеистам уезжать. Вы хотите железный занавес? ФХР и КХЛ стараются. У нас много лиг, где молодой игрок может раскрыться. Но если человек не хочет играть здесь, мы же его не удержим, правильно? Мы стараемся это сделать, чтобы как можно больше ребят оставались в России. Мы хотим этого. Но что мы сделаем, если игрок уезжает?» — заявил Третьяк на пресс-конференции.

Ранее 23-летний Грегорий Романов подписал двухлетний контракт с «Сан-Хосе», а 19-летний Виктор Неучев заключил трехлетнее соглашение с «Баффало».

Также Иван Мирошниченко расторг контракт с омским «Авангардом» и перешел в «Вашингтон».

НХЛ
Владислав Третьяк
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