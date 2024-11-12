Третьяк: «Дацюк по праву занял место рядом с самыми легендарными игроками всех времен»

Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал включение Павла Дацюка в Зал хоккейной славы.

«Искренне поздравляю Павла Дацюка с включением в Зал славы. Его имя вписано золотыми буквами в историю отечественного и мирового хоккея, он по праву занял место рядом с самыми легендарными игроками всех времен. Павел — один из самых ярких мастеров XXI века, великолепный центральный нападающий классической русской школы. Техника, интеллект, понимание игры, потрясающее владение шайбой и умение за долю секунды принять наилучшее решение. На игре Дацюка должна учиться молодежь, его мастерство — образец для тех, кто хочет стать диспетчером высокого уровня. Вратарям всегда было особенно трудно против Павла — никто не мог угадать, что он сделает в следующий момент», — цитирует Третьяка ТАСС.

В ночь на 12 ноября в Торонто прошла торжественная церемония включения 46-летнего Павла Дацюка в Зал хоккейной славы. Он является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли, чемпионом мира и обладателем Кубка Гагарина.