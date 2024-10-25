Третьяк считает, что Кочетков стал играть гораздо стабильнее

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что голкипер «Каролины» Петр Кочетков стал играть более стабильно.

25-летний вратарь в трех матчах текущего сезона НХЛ одержал 2 победы. В матче с «Калгари» (4:2), который состоялся в ночь на 25 октября, Кочетков отразил 30 бросков и отдал голевую передачу.

«Он прогрессирует с каждым годом. Особые дифирамбы я бы ему не хотел петь, но самое главное, что он играет стабильно, дай бог ему весь сезон показывать хороший результат. У него такая игра, как у Эда Белфора. Не все вратари себя уютно чувствуют, когда выходят из ворот. Как правило, нас с детства этому не учили, и некоторые вратари теряются, когда выходят из ворот. А в Канаде к такой манере игры приучают с детства», — цитирует Третьяка ТАСС.