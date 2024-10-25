Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:35

Третьяк считает, что Кочетков стал играть гораздо стабильнее

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что голкипер «Каролины» Петр Кочетков стал играть более стабильно.

25-летний вратарь в трех матчах текущего сезона НХЛ одержал 2 победы. В матче с «Калгари» (4:2), который состоялся в ночь на 25 октября, Кочетков отразил 30 бросков и отдал голевую передачу.

«Он прогрессирует с каждым годом. Особые дифирамбы я бы ему не хотел петь, но самое главное, что он играет стабильно, дай бог ему весь сезон показывать хороший результат. У него такая игра, как у Эда Белфора. Не все вратари себя уютно чувствуют, когда выходят из ворот. Как правило, нас с детства этому не учили, и некоторые вратари теряются, когда выходят из ворот. А в Канаде к такой манере игры приучают с детства», — цитирует Третьяка ТАСС.

Петр Кочетков
ХК Каролина Харрикейнз
Владислав Третьяк

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Василий Пельмень не смог стать чемпионом лиги Power Slap по пощечинам
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
Гаврилов предложил сыграть с командой кладбища, а бывший тренер «Спартака» нашел плюсы. Что случилось после того, как сборная России узнала своих будущих соперников
Сегодня
Вчера
Неделя