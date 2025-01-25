Третьяк считает, что Кучеров является великим хоккеистом, потому что играет на команду

Президент Федерации хоккея России ФХР Владислав Третьяк считает, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров заслуживает называться великим хоккеистом благодаря тому, что всегда играет на команду.

«У него есть очень хорошее качество — он не жадный. Он может сам забить, но отдает хороший пас. Это очень хорошее качество для великого спортсмена, потому что он играет на команду», — приводит слова Третьяка ТАСС.

В этом сезоне НХЛ на счету Кучерова 73 очка (23 шайбы + 50 передач). Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров.