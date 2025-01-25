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Сегодня, 09:38

Третьяк считает, что Кучеров является великим хоккеистом, потому что играет на команду

Сергей Ярошенко
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Президент Федерации хоккея России ФХР Владислав Третьяк считает, что нападающий «Тампы» Никита Кучеров заслуживает называться великим хоккеистом благодаря тому, что всегда играет на команду.

«У него есть очень хорошее качество — он не жадный. Он может сам забить, но отдает хороший пас. Это очень хорошее качество для великого спортсмена, потому что он играет на команду», — приводит слова Третьяка ТАСС.

В этом сезоне НХЛ на счету Кучерова 73 очка (23 шайбы + 50 передач). Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров.

Источник: ТАСС
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Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
Владислав Третьяк
ФХР
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