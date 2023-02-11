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Сегодня, 15:01

Третьяк: «Малкин — прекрасный игрок, на протяжении стольких лет он выступает стабильно»

Мария Гусева
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отличается от многих игроков НХЛ стабильностью.

«Малкин — прекрасный игрок, на протяжении стольких лет он выступает стабильно. Такие игроки с высокой буквы отличаются от других стабильностью, — цитирует ТАСС Третьяка. — Есть те, кто показывают стабильные один-два сезона, а он на протяжении стольких сезонов в «Питтсбурге» выступает стабильно и не опускается ниже определенного уровня. Это игрок высочайшего класса, техничный, по-хоккейному образованный».

В этом сезоне на счету Малкина 54 (19+35) очка в 51 матче.

Нападающий выступает за «Пингвинз» с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

Источник: ТАСС
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Владислав Третьяк
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