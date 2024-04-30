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Сегодня, 18:16

Третьяк считает, что Овечкину надо спокойнее относиться к гонке за рекордом Гретцки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал гонку российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Не забывайте, ему 38 лет и у него большая ответственность. Он наверняка читает российскую прессу, и ему тяжело, потому что от него всегда ждут голов. И когда он не забивает, то, наверное, немного нервничает. Я думаю, что ему надо немного поспокойнее к этому относиться, потому что мы все больно быстро хотим, чтобы он все шайбы забил. Будет время, он установит рекорд, давайте пожелаем ему удачи, он великий игрок», — приводит слова Третьяка ТАСС.

За всю карьеру в НХЛ Овечкин забросил 853 шайбы в 1426 матчах. Россиянин занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Рекордсменом по данному показателю является канадец Уэйн Гретцки (894).

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Владислав Третьяк
Уэйн Гретцки
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