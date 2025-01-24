Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:20

Третьяк считает, что Овечкину помогает забивать особое чутье

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации хоккея России и бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк считает, что нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину помогает много забивать врожденное голевое чутье.

Овечкину осталось забросить 19 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Он стал опытнее, грамотнее, у него есть это чутье. Самое главное для него — куда шайба отскочит от вратаря и где выбрать позицию, это дар Божий. Есть много хороших талантливых спортсменов, но они не забивают. А у него есть его «точка» в большинстве, откуда он своим мощным броском прошивает вратаря. И тому не хватает человеческой реакции.

Я иногда думал о том, что он с одной точки постоянно забивает: все вратари об этом знают, но не могут взять от него шайбы. Потому что там скорость полета шайбы 180 км/ч, вратарь не успевает, если шайба только в него попадет. Он нашел эту точку, плюс взаимопонимание с партнерами. Это слаженная работа команды дает ему возможность забивать, потому что надо на себя выдвинуть игрока и отдать пас. Играл бы он в четвертом звене, выпускали бы его на пять минут, как бы он забил?» — цитирует Третьяка ТАСС.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. 39-летнему россиянину осталось забросить 19 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: ТАСС
1
Александр Овечкин
Владислав Третьяк
Читайте также
Осимхен ударил журналиста у ночного клуба в Турции
Ученые спрогнозировали раскол Африканского континента надвое раньше
В Краснодаре задержали пилота гражданской авиации по подозрению в госизмене
«Спартак» может лишиться главного защитника. Главные трансферные слухи РПЛ за 23 января
СМИ узнали о сокрытии Киевом данных о потерях ВСУ для лучшей позиции на переговорах
Турнир PFL Champions Series 1 пройдет в Дубае 25 января
Популярное видео
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя