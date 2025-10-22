Видео
22 октября, 11:57

Третьяк считает, что рекорд Овечкина по голам в НХЛ ничто не перекроет

Сергей Ярошенко

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что ничто не сможет перекрыть рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Каждый рекорд — это историческое событие. Оно уже состоялось, когда Овечкин побил рекорд Гретцки. По-моему, сейчас уже трудно что-то новое придумать, чтобы это перекрыть. Можно каждый день какие-то рекорды бить по разным направлениям, но они не такие яркие как тот, который был в апреле», — цитирует Третьяка ТАСС

В сезоне-2024/25 Овечкин стал рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. В апреле россиянин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894). После 20 сезонов в НХЛ на счету 40-летнего капитана «Вашингтона» 898 голов в 1498 играх регулярного чемпионата.

Источник: ТАСС
8

  • nikitaberezhnoyi

    При нынешних размерах , ворот шайбы, экипировке, правлиах, думаю. ничто не угрожает рекорду в обозримом будущем

    24.10.2025

  • Андрей Андрей

    по очам бесполезно,а вот по голам возможно. уровень хоккея упал,нет такого колическва звезд как в 90-е.В Республиках бывшего Союза,Чехословакии условия сильно упали,в Канаде и США хоккей платный.Вообще много что влияет на уровень.Поэтому появление следующего Лемье,Шуры разнесет Лигу еще сильнее чем делали они.

    23.10.2025

  • ГлавПатриот

    Арену имени Овечкина строят, правда скорее всего пустовать будет. Ну или для концерта условного Лепса от силы раз в три года.

    22.10.2025

  • андр

    Что-то Владислав притих в последнее время, один его вице-президент балагурит. Так что сделано за последнее время для развития русского хоккея, чего добились?

    22.10.2025

  • Догада

    То что рекорд Овечкина никто не сможет побить это дело ясное. Третьяк имел в виду то, что событие такого вселенского масштаба не сможет затмить даже полет человека на Марс

    22.10.2025

  • Apei

    хотя я согласен, что рекорд по голам круче

    22.10.2025

  • Apei

    Ничто - странновато звучит. Рекорд по очкам вполне перекроет, хотябы за счёт новизны

    22.10.2025

  • marchela13

    А может быть НИКТО-грамотеи.

    22.10.2025

