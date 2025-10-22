Третьяк считает, что рекорд Овечкина по голам в НХЛ ничто не перекроет

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что ничто не сможет перекрыть рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Каждый рекорд — это историческое событие. Оно уже состоялось, когда Овечкин побил рекорд Гретцки. По-моему, сейчас уже трудно что-то новое придумать, чтобы это перекрыть. Можно каждый день какие-то рекорды бить по разным направлениям, но они не такие яркие как тот, который был в апреле», — цитирует Третьяка ТАСС

В сезоне-2024/25 Овечкин стал рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. В апреле россиянин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894). После 20 сезонов в НХЛ на счету 40-летнего капитана «Вашингтона» 898 голов в 1498 играх регулярного чемпионата.