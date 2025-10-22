Третьяк считает, что рекорд Овечкина по голам в НХЛ ничто не перекроет

22 октября, 11:57
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что ничто не сможет перекрыть рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Каждый рекорд — это историческое событие. Оно уже состоялось, когда Овечкин побил рекорд Гретцки. По-моему, сейчас уже трудно что-то новое придумать, чтобы это перекрыть. Можно каждый день какие-то рекорды бить по разным направлениям, но они не такие яркие как тот, который был в апреле», — цитирует Третьяка ТАСС
В сезоне-2024/25 Овечкин стал рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах. В апреле россиянин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894). После 20 сезонов в НХЛ на счету 40-летнего капитана «Вашингтона» 898 голов в 1498 играх регулярного чемпионата.
nikitaberezhnoyi
При нынешних размерах , ворот шайбы, экипировке, правлиах, думаю. ничто не угрожает рекорду в обозримом будущем
24.10.2025
Андрей Андрей
по очам бесполезно,а вот по голам возможно. уровень хоккея упал,нет такого колическва звезд как в 90-е.В Республиках бывшего Союза,Чехословакии условия сильно упали,в Канаде и США хоккей платный.Вообще много что влияет на уровень.Поэтому появление следующего Лемье,Шуры разнесет Лигу еще сильнее чем делали они.
23.10.2025
ГлавПатриот
Арену имени Овечкина строят, правда скорее всего пустовать будет. Ну или для концерта условного Лепса от силы раз в три года.
22.10.2025
андр
Что-то Владислав притих в последнее время, один его вице-президент балагурит. Так что сделано за последнее время для развития русского хоккея, чего добились?
22.10.2025
Догада
То что рекорд Овечкина никто не сможет побить это дело ясное. Третьяк имел в виду то, что событие такого вселенского масштаба не сможет затмить даже полет человека на Марс
22.10.2025
Apei
хотя я согласен, что рекорд по голам круче
22.10.2025
Apei
Ничто - странновато звучит. Рекорд по очкам вполне перекроет, хотябы за счёт новизны
22.10.2025
marchela13
А может быть НИКТО-грамотеи.
22.10.2025