Третьяк — о рекорде Овечкина: «У него есть чувство гола»

Глава ФХР Владислав Третьяк считает, что у форварда «Вашингтона» Александра Овечкина есть чувство гола.

«У него есть чувство гола. Это очень важно. Это как у Грецки, у него и у некоторых хоккеистов. Они знают, где шайба будет находиться после того, как вратарь ее отобьет и не сможет ее зафиксировать на себе или на льду», — приводит слова Третьяка «РЕН ТВ».

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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