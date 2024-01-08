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Сегодня, 17:49

Третьяк считает, что вратари Бобровский и Георгиев показывают стабильную игру в нынешнем сезоне НХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что вратарь «Флориды» Сергей Бобровский и голкипер «Колорадо» Александр Георгиев показывают стабильную игру в нынешнем сезоне НХЛ.

«Более стабильно Бобровский играет. Андрей Василевский только после травмы набирает форму — один матч хорошо сыграет, другой похуже, как и Шестеркин. Георгиев мне тоже очень нравится, как он стабильно играет. Георгиев и Бобровский показывают на сегодняшний день стабильный, хороший хоккей», — приводит слова приводит слова Третьяка ТАСС.

27-летний Георгиев лидирует среди вратарей НХЛ по количеству побед (21) в нынешнем сезоне. 35-летний Бобровский по этому показателю занимает в лиге третье место (20).

Источник: https://tass.ru/sport/19687493
Хоккей
НХЛ
Владислав Третьяк
ФХР
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