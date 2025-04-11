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11 апреля, 07:28

Ван Римсдайк: «Играть с Овечкиным — одна из самых крутых вещей за всю мою карьеру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Вашингтона» Тревор ван Римсдайк поздравил одноклубника Александра Овечкина, который побил снайперский рекорд регулярных чемпионатов НХЛ. Сегодня «Кэпиталз» опубликовали видео с обращениями хоккеистов к капитану команды.

«Это не могло не случиться с лучшим парнем. Я не знал, чего ожидать, когда пришел в «Кэпиталз», и являться твоим одноклубником было одной из самых крутых вещей за всю мою карьеру. Поэтому я просто хотел сказать «Спасибо» за то, что ты меня принял и позволил мне стать небольшой частью этого путешествия. Поздравляю, Ови. Просто невероятное достижение для тебя и твоей семьи, и это просто абсолютная привилегия наблюдать за тобой», — сказал ван Римсдайк.

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Овечкин в прошедшее воскресенье, 6 апреля, забил гол в матче регулярного чемпионата с «Айлендерс» (1:4) и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).

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Александр Овечкин
Тревор ван Римсдайк
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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