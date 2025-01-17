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Сегодня, 03:45

Три чемпионских перстня Евгения Малкина были найдены

Евгений Козинов
Корреспондент
Евгений Малкин (слева).
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Полицейское управление округа Аллегейни в социальных сетях сообщило, что чемпионские перстни российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина были найдены.

Награды 38-летнего россиянина за победы в Кубке Стэнли, которые изначально числились в списке украденного в результате ограбления дома хоккеиста в субботу, 11 января, были обнаружены полицейскими в резиденции.

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (0:5) в доме хоккеиста, расположенном в престижном районе пригородной части Питтсбурга, были отключены сигнализация и камеры видеонаблюдения, что позволило грабителям совершить преступление.

Евгений Малкин. Малкин стал жертвой воров в Питтсбурге. У русской звезды НХЛ украли перстни за победу в Кубке Стэнли
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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