Три чемпионских перстня Евгения Малкина были найдены

Полицейское управление округа Аллегейни в социальных сетях сообщило, что чемпионские перстни российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина были найдены.

Награды 38-летнего россиянина за победы в Кубке Стэнли, которые изначально числились в списке украденного в результате ограбления дома хоккеиста в субботу, 11 января, были обнаружены полицейскими в резиденции.

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (0:5) в доме хоккеиста, расположенном в престижном районе пригородной части Питтсбурга, были отключены сигнализация и камеры видеонаблюдения, что позволило грабителям совершить преступление.