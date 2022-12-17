Три россиянина попали в список The Athletic из 25 игроков, которых могут обменять

Издание The Athletic составило рейтинг из 25 хоккеистов НХЛ, которых могут быть обменяны до дедлайна. В список попали три российских игрока: Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 6 место), Владислав Гавриков («Коламбус», 10 место) и Дмитрий Куликов («Анахайм», 21 место). Полностью Топ-25 выглядит следующим образом: 1. Бо Хорват («Ванкувер»). 2. Джейкоб Чикран («Аризона»). 3. Патрик Кейн («Чикаго»). 4. Тимо Майер («Сан-Хосе»). 5. Райан О'Райлли («Сент-Луис»). 6. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»). 7. Джонатан Тэйвз («Чикаго»). 8. Йон Клингберг («Анахайм»). 9. Брок Безер («Ванкувер»). 10. Владислав Гавриков («Коламбус»). 11. Мэтт Дамба («Миннесота»). 12. Шейн Гостисбер («Филадельфия»). 13. Ессе Пульюярви («Эдмонтон»). 14. Шон Монахан («Монреаль»). 15. Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»). 16. Энтони Дюклер («Флорида»). 17. Андреас Атанасиу («Чикаго». 18. Джоэль Эдмундсон, «Монреаль». 19. Джек Рослович («Коламбус»). 20. Джеймс Раймер («Сан-Хосе»). 21. Дмитрий Куликов («Анахайм»). 22. Макс Доми( «Чикаго»). 23. Кэм Тальбо («Оттава»). 24. Алекс Голигоски («Миннесота»). 25. Люк Шенн («Ванкувер»).