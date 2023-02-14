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НХЛ

Сегодня, 18:48

Три россиянина вошли в топ-4 рейтинга лучших вратарей НХЛ по версии ESPN

Ана Горшкова
Корреспондент
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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Три россиянина вошли в первую десятку рейтинга лучших голкиперов НХЛ сезона-2022/23 по версии ESPN.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский занял первое место в рейтинге, голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал вторым. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин расположился на четвертой строчке.

Третье место в рейтинге лучших вратарей текущего сезона НХЛ занял американец Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

ESPN при составлении рейтинга опросил 10 игроков НХЛ, которые в том числе были номинантами на награды НХЛ. Кроме того, учитывались мнения 10 человек из отделов хоккейных операций команд, в том числе трех тренеров и трех генеральных менеджеров.

Источник: ESPN
Андрей Василевский (хоккей)
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
НХЛ
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