Трое россиян стали обладателями Кубка Стэнли

«Флорида» в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграла «Эдмонтон» и стала обладателем Кубка Стэнли.

В составе «Пантерз» выступают трое россиян. Вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов впервые стали обладателями Кубка Стэнли. Форвард Владимир Тарасенко во второй раз стал победителем плей-офф: в 2019 году он выиграл Кубок вместе с «Сент-Луисом».

«Флорида» победила в серии со счетом 4-3 и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли. Дважды «Пантерз» доходили до финала плей-офф: в 1996 году команда уступила «Колорадо» (0-4), а в 2023-м проиграла «Вегасу» (1-4).