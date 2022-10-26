Овечкин, Федоров и Малкин попали в топ-10 лучших игроков из Европы в истории НХЛ по версии The Hockey Writers

Североамериканский интернет-портал The Hockey Writers составил список лучших игроков из Европы, которые выступали в Национальной хоккейной лиге. В топ-10 попали трое представителей России. Лучшим среди россиян стал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который занял шестую строчку. На восьмом месте оказался экс-игрок «Детройта» и «Вашингтона» Сергей Федоров, а замкнул десятку лучших нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Первое место в этом списке занял легендарный чешский форвард Яромир Ягр. Топ-10 лучших европейских игроков в истории НХЛ Версия The Hockey Writers 1. Яромир Ягр (Чехия) 2. Текму Селянне (Финляндия) 3. Стэн Микита (Чехословакия) 4. Петер Штястны (Чехословакия) 5. Яри Курри (Финляндия) 6. Александр Овечкин (Россия) 7. Петер Форсберг (Швеция) 8. Сергей Федоров (Россия) 9. Матс Сундин (Швеция) 10. Евгений Малкин (Россия)