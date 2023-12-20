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Сегодня, 10:38

Троих россиян признали звездами игрового дня в НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Трое россиян стали звездами игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Первой звездой признали форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко, оформившего хет-трик в матче против «Баффало» (9:4).

Второй звездой стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. На его счету дубль (в том числе победная шайба в овертайме) в ворота «Бостона» (4:3 ОТ).

Третьей звездой признан форвард «Тампы» Никита Кучеров. Он оформил дубль в матче против «Сент-Луиса» (6:1).

Хет-трик Марченко, дубль Кучерова и победный гол Капризова: все голы россиян в НХЛ 20 декабря

Кирилл Капризов
Кирилл Марченко
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
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