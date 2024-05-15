Труба стал обладателем приза НХЛ за лидерские качества

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Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба стал обладателем приза Марка Мессье, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Награда ежегодно вручается хоккеисту, который демонстрирует выдающиеся лидерские качества в своей команде на льду и за его пределами и играет ведущую роль в развитии хоккея.
30-летний американец участвовал в молодежном хоккейном лагере «Рейнджерс», во время которого проводил тренировки с мальчиками и девочками в возрасте от 6 до 12 лет. Вместе с женой Труба основал программу Trouba Creative Expressions, которая предлагает художественные услуги взрослым, страдающим эпилепсией.
В текущем сезоне Труба провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 22 (3+19) очка. В 9 играх плей-офф защитник набрал 4 (1+3) очка.