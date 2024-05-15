Труба стал обладателем приза НХЛ за лидерские качества

Защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба стал обладателем приза Марка Мессье, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Награда ежегодно вручается хоккеисту, который демонстрирует выдающиеся лидерские качества в своей команде на льду и за его пределами и играет ведущую роль в развитии хоккея.

30-летний американец участвовал в молодежном хоккейном лагере «Рейнджерс», во время которого проводил тренировки с мальчиками и девочками в возрасте от 6 до 12 лет. Вместе с женой Труба основал программу Trouba Creative Expressions, которая предлагает художественные услуги взрослым, страдающим эпилепсией.

В текущем сезоне Труба провел 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 22 (3+19) очка. В 9 играх плей-офф защитник набрал 4 (1+3) очка.