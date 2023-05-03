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Сегодня, 12:02

Трямкин прокомментировал возможный отъезд в НХЛ

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Защитник Никита Трямкин в интервью «СЭ» рассказал о своих карьерных планах. Бывший защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин никак не комментирует свое будущее.

— Скажу так, в России я пока ни с кем не переговоры не веду, — отметил хоккеист. — Так будет нечестно. Жду звонка из-за океана, но, признаюсь, что долго ждать не собираюсь. И если его не будет, то поручу агентам посмотреть на российские варианты.

Отметим, что и в КХЛ, и в НХЛ Трямкин является неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне 28-летний защитник набрал 11 (2+9) очков в 64 матчах регулярного чемпионата. В НХЛ он провел 79 игр в «Ванкувере» и записал на свой счет 11 (3+8) баллов.

Никита Трямкин
Хоккей
ХК Автомобилист
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