Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:59

Туголуков согласился, что Макдэвид заслуженно выиграл Конн Смайт Трофи

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский тренер «Далласа» Станислав Туголуков согласился с тем, что форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заслуженно выиграл Конн Смайт Трофи.

— Согласны с тем, что Конн Смайт Трофи заслуженно выиграл Коннор Макдэвид?

— Наш главный тренер, когда у него спросили, как противодействовать Коннору Макдэвиду, сказал: «Молиться». Своей игрой он заслужил Конн Смайт Трофи, но я никому свое мнение не навязываю. Как он играл, как вел за собой, какой показывал результат — это вызывает уважение. Индивидуально это сильнейший игрок, он умеет все. Катание сверхзвуковое, отличная работа рук, видение площадки, умение обыграть один в один, обострить игру и найти партнера там, где надо и когда это надо. Макдэвид — игрок, у которого нет изъянов, — цитирует Туголукова «РБ Спорт».

«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в полуфинальной серии плей-офф НХЛ-2023/24 (4-2 в серии). В финале «Нефтяники» проиграли «Флориде» (3-4). Макдэвид стал обладателем «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф НХЛ. 27-летний канадец провел 25 матчей, в которых набрал 42 (8+34) очка.

Источник: РБ Спорт
Коннор Макдэвид
0
Читайте также
Бокс могут исключить из олимпийской программы
За победу на Олимпиаде спортсмены получают лошадей, бриллианты и картины
Режим ЧС федерального характера ввели в Белгородской области
Маркиньос жадничал, Мартинс зарабатывал право остаться в команде, а Зорин оказался круче Барко
Продажи седана Geely Preface стартовали в России
В Тюменской области предотвращен теракт на объекте МВД
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российский тренер «Далласа» Туголуков недоволен результатом команды в прошлом сезоне НХЛ