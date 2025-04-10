Туктамышева заявила, что встала бы в пару с Овечкиным в «Ледниковом периоде»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что хотела бы выступить с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным в шоу «Ледниковый период».

«Здорово, что это наш русский спортсмен, который там продолжает показывать революцию в хоккее. Встала ли бы с ним в пару в «Народном ледниковом периоде»? Конечно, да, как с ним не встать в пару», — цитирует фигуристку ТАСС.

6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый рекорд для снайперов лиги.