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10 апреля, 20:44

Туктамышева заявила, что встала бы в пару с Овечкиным в «Ледниковом периоде»

Руслан Минаев
Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что хотела бы выступить с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным в шоу «Ледниковый период».

«Здорово, что это наш русский спортсмен, который там продолжает показывать революцию в хоккее. Встала ли бы с ним в пару в «Народном ледниковом периоде»? Конечно, да, как с ним не встать в пару», — цитирует фигуристку ТАСС.

6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый рекорд для снайперов лиги.

Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
Елизавета Туктамышева
Фигурное катание
Хоккей
НХЛ
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