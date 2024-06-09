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Сегодня, 05:52

Турнир четырех наций-2025 пройдет в Монреале и Бостоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Турнир четырех наций пройдет с 12 по 20 февраля 2025 года, сообщает официальный сайт НХЛ.

Соревнование будет проходить по круговой системе и будет состоять из команд Канады, США, Швеции и Финляндии, в которые войдут игроки НХЛ.

Игры, которые будут проходить с 12 по 15 февраля, примет Монреаль: Канада — Швеция (12 февраля), США — Финляндия (13 февраля), Финляндия — Швеция, Канада — США (15 февраля). Затем турнир переедет в Бостон на арену «Ти Ди Гарден»: Финляндия — Канада, США — Швеция (17 февраля). Финал пройдет 20 февраля.

Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира. За победу в основное время команды получают три очка, за победу в овертайме или серии буллитов — два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно очко, за поражение в основное время — ни одного очка.

Две команды с лучшим результатом выходят в финал, состоящий из одной игры.

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
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