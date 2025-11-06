Тюкавин поздравил Овечкина с 900-м голом в НХЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поздравил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с 900-м голом в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Великий Ovi! Поздравляю с 900-й шайбой в регулярке, Легенда», — написал футболист в своем Telegram-канале.

40-летний россиянин забросил шайбу в матче с «Сент-Луисом» (6:1).

Овечкин установил рекорд лиги по числу голов в регулярных чемпионатах — теперь у него 900 шайб в 1504 матчах. В этом сезоне на счету нападающего 8 (3+5) очков в 13 матчах.