Тюкавин поздравил Овечкина с рекордом

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поздравил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина с рекордом по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

В воскресенье, 6 апреля, форвард забил гол в матче регулярного чемпионата лиги против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в карьере. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд НХЛ.

— Очень рад за Александра. Смотрю его матч. Когда закончится встреча, то постараюсь до него дозвониться.

— Тяжело было смотреть одновременно хоккей и футбол?

— Нормально, но больше футбол смотрел.

— Насколько это значимый рекорд для российского спорта?

— Очень значимый. Великий. Поздравляю его. Очень рад, что познакомился с Овечкиным.