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Сегодня, 04:19

У Макдэвида 25 голевых пасов в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли — это пятый показатель в истории «Эдмонтона»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал результативную передачу в первом периоде пятого матча финала Западной конференции Кубка Стэнли против «Далласа».

Этот голевой пас стал для канадца 25-м в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. Макдэвид вышел на пятое место в истории «Эдмонтона» по данному показателю — до него этой отметки достигали Леон Драйзайтль в 2022 году и Пол Коффи в 1985 году.

Первые 4 места по числу результативных передач в одном розыгрыше Кубка Стэнли в истории «Эдмонтона» занимает Уэйн Гретцки. Форвард установил рекорд в 1988 году, сделав 31 голевой пас. Также у него было 30 результативных передач в 1985 году, 29 — в 1987 году и 26 — в 1983 году.

Коннор Макдэвид
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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