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Сегодня, 08:14

У «Нью-Джерси» один бросок по воротам в первом периоде с «Каролиной»

Виталий Косик
Корреспондент
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«Нью-Джерси» уступил «Каролине» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 1:5.

По ходу матча «Дэвилз» смогли нанести 18 бросков по воротам, что является худшим результатом в текущем плей-офф. В первом периоде «Нью-Джерси» нанесли лишь один бросок.

«Каролина» ответила 10-ю бросками за первые 20 минут матча.

Антирекорд клуба по числу бросков в матче плей-офф был установлен в апреле 1990 года в третьем матче серии первого раунда с «Вашингтоном», тогда «Девилз» нанесли 10 бросков за матч, но одержали победу со счетом 2:1.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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