У «Нью-Джерси» один бросок по воротам в первом периоде с «Каролиной»

«Нью-Джерси» уступил «Каролине» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 1:5.

По ходу матча «Дэвилз» смогли нанести 18 бросков по воротам, что является худшим результатом в текущем плей-офф. В первом периоде «Нью-Джерси» нанесли лишь один бросок.

«Каролина» ответила 10-ю бросками за первые 20 минут матча.

Антирекорд клуба по числу бросков в матче плей-офф был установлен в апреле 1990 года в третьем матче серии первого раунда с «Вашингтоном», тогда «Девилз» нанесли 10 бросков за матч, но одержали победу со счетом 2:1.