У Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте

На российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина был составлен протокол об административном правонарушении за стрельбу из оружия в неотведенном для этого месте, сообщает газета «Новгород».

По данным источника, в материалах дела указано, что днем 6 июля на территории урочища Тумашево Мошенского района Панарин совершил несколько выстрелов из принадлежащего ему ружья. Он допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожающей жизни и здоровью граждан.

Сообщается, что 31-летний хоккеист признал вину и совершил такое правонарушения впервые, что является обстоятельствами, смягчающими административную ответственность. Боровичский районный суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией ружья.

Отмечается, что постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Панарин с 2019 года играет за «Рейнджерс». В сезоне-2022/23 команда уступили «Нью-Джерси» в первом раунде плей-офф со счетом 3-4 в серии.