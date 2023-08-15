Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:58

У Панарина конфисковали ружье за стрельбу в неположенном месте

Ана Горшкова
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

На российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина был составлен протокол об административном правонарушении за стрельбу из оружия в неотведенном для этого месте, сообщает газета «Новгород».

По данным источника, в материалах дела указано, что днем 6 июля на территории урочища Тумашево Мошенского района Панарин совершил несколько выстрелов из принадлежащего ему ружья. Он допустил грубое нарушение общественной безопасности, угрожающей жизни и здоровью граждан.

Сообщается, что 31-летний хоккеист признал вину и совершил такое правонарушения впервые, что является обстоятельствами, смягчающими административную ответственность. Боровичский районный суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфискацией ружья.

Отмечается, что постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Панарин с 2019 года играет за «Рейнджерс». В сезоне-2022/23 команда уступили «Нью-Джерси» в первом раунде плей-офф со счетом 3-4 в серии.

Артемий Панарин. «Может, его призвали в армию?» Панарин шокировал американцев новой прической

Источник: Газета «Новгород»
Артемий Панарин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
Обсудить
Читайте также
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Флориды» рассказал, что у Денисенко хорошие шансы для попадания в основной состав команды