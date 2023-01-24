Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:49

Участие Овечкина в матче против «Колорадо» находится под вопросом

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, что участие капитана команды Александра Овечкин в предстоящем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» находится под вопросом, сообщает журналист Саманта Пелл в Twitter.

Накануне 37-летний россиянин возобновил тренировки с основным составом. 24 января он также занимался в общей группе.

Овечкина пропустил последний матч «Кэпиталз» против «Вегаса» (2:6) из-за травмы нижней части тела.

В сезоне-2022/23 Овечкин набрал 52 (30 + 22) очка в 48 матчах за «Вашингтон».

«Кэпиталз» сыграют против «Колорадо» 25 января, начало — в 5.00 (мск).

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
Питер Лавиолетт
4
Обсудить
Читайте также
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Сан-Хосе» готов разрешить другим клубам обсудить с нападающим Майером новый контракт

НХЛ: «Вашингтон» сыграет с «Колорадо», «Тампа-Бэй» — «Миннесота» и другие матчи 25 января