Гретцки: «Вопрос не в том, что Овечкин побьет мой рекорд, а в том — когда он это сделает»

Прославленный хоккеист Уэйн Гретцки прокомментировал игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на старте сезона НХЛ.

Экс-игрок «Эдмонтона» назвал потрясающим начало сезона в исполнении российского форварда. Овечкин забросил победную шайбу в матче с «Нэшвиллом» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Послушайте, вопрос не в том, побьет ли он рекорд [по голам в истории НХЛ], а в том — когда он это сделает. Это отлично для хоккея, что он на протяжении стольких лет является классным игроком», — цитирует Гретцки RMNB.

Канадец отметил, что Овечкин работает над ошибками в сравнении с прошлыми сезонами.

«Это не всегда проговаривается или обсуждается, но все внимание приковано к Алексу, что хорошо для его одноклубников. Я помню своих одноклубников, они обожали это.

[Говоря об игре «Кэпиталз"], команда привнесла энергию. Их вратарь надежен. Алекс играет хорошо. С Овечкиным впереди приободрились и молодые, они играют жестко. Вся команда играет структурированно, умно. «Вашингтон» заслуживает быть там, где он находится», — сказал Гретцки.

39-летний россиянин с 861 голом занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У лидера Гретцки — 894 шайбы за карьеру.

«Вашингтон» с 18 очками занимает 3-е место в Восточной конференции.