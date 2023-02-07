Гретцки: «Когда Овечкин побьет мой рекорд по голам, надеюсь быть одним из первых, кто пожмет ему руку»

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Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки заявил, что будет рад поздравить российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, когда он побьет его рекорд по количеству забитых шайб в НХЛ.
«За Овечкиным слежу очень давно. У него невероятное хоккейное чутье и физические параметры. Два других игрока на этом уровне: Горди Хоу и Марк Мессье. Приятно обновлять рекорды, но это ничто по сравнению с завоеванием Кубка Стэнли. Горжусь всем, чего Ови добился в своей карьере. Когда Овечкин побьет мой рекорд по голам, надеюсь быть одним из первых, кто пожмет ему руку», — заявил Гретцки в документальном фильме от ESPN про Овечкина.
37-летний нападающий в текущем сезоне провел за «Кэпиталз» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 812 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).