Гретцки: «Мой дед был бы очень счастлив тому, что рекорд его внука побьет русский»

Канадец Уэйн Гретцки прокомментировал приближение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина к его рекорду по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Ой, я давно знал [что Овечкин побьет рекорд]. Нет, совершенно нет горечи по данному поводу, ни капельки. Я счастлив за Алекса [Овечкина]. Мой дедушка был русским, он был бы очень счастлив тому, что мой рекорд побьет русский. Алекс — молодец», — приводит слова Гретцки ТАСС.

На данный момент у Овечкина 893 гола за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему осталось забросить одну шайбу, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне