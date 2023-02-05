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Сегодня, 13:01

Гретцки: «Я пристально начал следить за Овечкиным на МЧМ. Необычайно силовой игрок с хоккейным чутьем»

Виталий Косик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки рассказал, когда начал следить за игрой российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я пристально начал следить за ним на МЧМ. Он был одним из трех игроков на моей памяти с уникальной способностью быть необычайно силовым игроком, обладать хоккейным чутьем. Два других игрока на этом уровне — Горди Хоу и Марк Мессье. Так что я разглядел его способности, когда он был совсем юным», — приводит слова Гретцки ESPN.

На МЧМ-2003 российский форвард отметился хет-триком в ворота сборной США (5:1). На том турнире сборная России выиграла золотые медали, переиграв в финале Канаду (3:2).

37-летний нападающий в текущем сезоне провел за «Кэпиталз» 52 игры и набрал 54 (32+22) очков.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 812 голов. Лидером является Уэйн Гретцки (894 шайб).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
Уэйн Гретцки
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