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Сегодня, 10:40

Гретцки — о голе Баркова: «Это один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
Хоккеист "Флориды" Александр Барков.
Александр Барков.
Фото USA Today Sports
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Легендарный нападающий Уэйн Гретцки высказался о голе нападающего «Флориды» Александра Баркова во втором матче серии с «Каролиной» (2:1 ОТ).

Финский форвард сравнял счет во втором периоде, переиграв голкипера «Каролины». Барков показал, что собирается прокинуть шайбу между ног, но затем вернул ее на неудобную руку и забросил в угол ворот.

«Это был один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ», — приводит слова Гретцки журналист Дэвид Дворк в соцсетях.

«Флорида» обыграла «Каролину» в овертайме и ведет в серии со счетом 2-0.

Александр Барков (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Флорида Пантерз
Уэйн Гретцки
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