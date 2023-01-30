Гретцки: «Овечкин заслуживает всех почестей. Он хорошо относится к родной стране, к людям»

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки высказался о российском форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Забудьте об этом рекорде, я так рад, что он выиграл Кубок Стэнли. Самое главное в этой игре — выиграть чемпионат, верно? Все это ничего не значит, если ты не выиграешь титул. А во-вторых, как хорошо он относится к людям, как хорошо он относится к СМИ, к сообществу и своей родной стране. Он просто замечательный молодой человек, и, послушайте, он заслуживает всех похвал и почестей, которые он получает. Я очень счастлив быть рядом с парнем, у которого есть шанс побить мой рекорд. Это не изменит мою жизнь, это пойдет на пользу НХЛ. Это все, что имеет значение», — приводит слова Гретцки NBC Sports Washington.

В текущем сезоне россиянин провел за «Вашингтон» 51 игру и оформил 54 (32+22) очка.

Его действующее соглашение с «Кэпиталз» рассчитано до 2026 года.

37-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Он уступает лишь Гретцки (894).