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Сегодня, 16:46

Уикс: Аскаров запросил обмен из «Нэшвилла»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ярослав Аскаров.
Фото ФХР
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Российский голкипер «Нэшвилла» Ярослав Аскаров запросил обмен из команды, сообщает журналист Кевин Уикс.

По информации источника, 22-летний россиянин больше не хочет выступать за фарм-клуб «Нэшвилла» «Милуоки Адмиралс» в АХЛ.

В прошедшем сезоне Аскаров провел 2 матча в НХЛ с процентом сейвов 94,29 и коэффициентом надежности 1,47. Также на его счету 43 игры в регулярном чемпионате АХЛ и 5 матчей в плей-офф.

В 2020 году «Нэшвилл» выбрал Аскарова под 11-м номером первого раунда драфта НХЛ.

Ярослав Аскаров
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
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