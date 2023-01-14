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НХЛ

Сегодня, 06:12

Уилер догнал Вячеслава Козлова по голам в большинстве в истории «Виннипега» и «Атланты»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Виннипега» Блейк Уилер реализовал большинство в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:1).

36-летний американец в 51-й раз реализовал большинство, выступая за «Джетс». Форвард сравнялся с Вячеславом Козловым и делит с ним пятое место по этому показателю в истории клуба.

Рекорд по голам в большинстве в истории «Виннипега» и «Атланты» принадлежит Илье Ковальчуку (115). Второе место занимает Марк Шайфли (69), на третьей строчке Брайан Литтл (58), четвертый — Патрик Лайне (52).

«Атланта» переехала в Виннипег и сменила название в 2011 году.

Блейк Уилер
Вячеслав Козлов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
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