Уилер догнал Вячеслава Козлова по голам в большинстве в истории «Виннипега» и «Атланты»

Нападающий «Виннипега» Блейк Уилер реализовал большинство в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:1).

36-летний американец в 51-й раз реализовал большинство, выступая за «Джетс». Форвард сравнялся с Вячеславом Козловым и делит с ним пятое место по этому показателю в истории клуба.

Рекорд по голам в большинстве в истории «Виннипега» и «Атланты» принадлежит Илье Ковальчуку (115). Второе место занимает Марк Шайфли (69), на третьей строчке Брайан Литтл (58), четвертый — Патрик Лайне (52).

«Атланта» переехала в Виннипег и сменила название в 2011 году.