Уилсон и Андерсон оштрафованы на 5 тысяч долларов за потасовку в матче «Монреаль» — «Вашингтон»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон и форвард «Монреаля» Джош Андерсон получили денежные штрафы за потасовку в третьем матче первого раунда плей-офф между командами (3:6), сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что поведение хоккеистов было расценено как неспортивное. И Уилсон, и Андерсон были оштрафованы на максимально возможную сумму в 5 тысяч долларов.

Инцидент произошел в концовке второго периода матча. Уилсон сцепился Андерсоном, после чего потасовка перетекла на скамейку запасных. Оба форварда получили 10-минутные штрафы.