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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон и форвард «Монреаля» Джош Андерсон получили денежные штрафы за потасовку в третьем матче первого раунда плей-офф между командами (3:6), сообщает пресс-служба НХЛ.
Отмечается, что поведение хоккеистов было расценено как неспортивное. И Уилсон, и Андерсон были оштрафованы на максимально возможную сумму в 5 тысяч долларов.
Инцидент произошел в концовке второго периода матча. Уилсон сцепился Андерсоном, после чего потасовка перетекла на скамейку запасных. Оба форварда получили 10-минутные штрафы.