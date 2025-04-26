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Сегодня, 19:17

Уилсон и Андерсон оштрафованы на 5 тысяч долларов за потасовку в матче «Монреаль» — «Вашингтон»

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон и форвард «Монреаля» Джош Андерсон получили денежные штрафы за потасовку в третьем матче первого раунда плей-офф между командами (3:6), сообщает пресс-служба НХЛ.

Отмечается, что поведение хоккеистов было расценено как неспортивное. И Уилсон, и Андерсон были оштрафованы на максимально возможную сумму в 5 тысяч долларов.

Инцидент произошел в концовке второго периода матча. Уилсон сцепился Андерсоном, после чего потасовка перетекла на скамейку запасных. Оба форварда получили 10-минутные штрафы.

Джош Андерсон
Том Уилсон
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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