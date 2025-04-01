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1 апреля, 02:50

Уилсон — о поражении от «Баффало»: «Если ты допускаешь ошибки, они тут же за это наказывают»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Том Уилсон подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:8).

«У них очень талантливая команда. Если ты допускаешь ошибки, они тут же за это наказывают. Такое ощущение, что, если бы у нас было на 10 процентов больше усилий во всех аспектах игры: в мелких моментах, в эпизодах, где шайба не была выброшена из зоны, в меньшем количестве удалений, мы бы, скорее всего, выиграли матч. Но тем не менее сегодня этого оказалось недостаточно. Следующая игра во вторник в Бостоне будет очень важной», — приводит слова Уилсона официальный сайт клуба.

«Вашингтон» с 103 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Баффало» с 68 очками — на последней строчке.

Том Уилсон
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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