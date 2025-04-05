Уилсон: «Овечкин играет в потрясающий хоккей, он легенда»

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал повторение Александром Овечкиным рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам регулярных чемпионатах в НХЛ.

«Он забил несколько важных голов. Все так сосредоточены на результатах, но он играет в потрясающий хоккей, и он легенда. Так что он может просто продолжать забивать важные голы для команды. Он был огромной частью успеха нашей команды в этом году. Он наш капитан. Он наш лидер. И он играет в потрясающий хоккей», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

39-летний россиянин оформил дубль в матче с «Чикаго» (5:3), забив 893-й и 894-й голы за карьеру в 1486 матчах. Овечкин повторил снайперский рекорд Гретцки (894) по голам в регулярных чемпионатах.

Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в следующем матче. В воскресенье, 6 апреля, «Вашингтон» сыграет в гостях с «Айлендерс». Начало игры — в 19.30 мск.

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