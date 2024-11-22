Уилсон — о травме Овечкина: «Я уверен, что он вернется сильнее, чем когда-либо»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон поделился эмоциями о травме российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Мы сидели и говорили: «Это странно. Невероятно, что он действительно травмирован». Это одна из тех вещей, когда ты думаешь: «Неужели он действительно пропустит игры?» Для меня это в новинку. Алекс играет уже 20 лет каждую смену, проводя силовые приемы против парней. Он силовой форвард, возможно, лучший снайпер в истории который играет очень жестко. Это потрясающе. Я уверен, что он вернется сильнее, чем когда-либо, и скоро будет на высоте», — приводит слова Уилсона сайт НХЛ.

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) после столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Пресс-служба «Вашингтона» объявила, что Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.