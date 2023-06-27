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НХЛ

Сегодня, 08:19

Улльмарк: «У Сорокина и Хеллебайка тоже был потрясающий сезон. Мне очень повезло»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Бостона» Линус Улльмарк поделился впечатлениями от признания лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ.

«У нас было только два обладателя «Везина Трофи» из Швеции. Для меня быть на этой позиции очень важно. Лундквист и Линдберг были большим источником вдохновения для всей Швеции, когда речь заходит о вратарском сообществе. Сначала Пелле, а затем Хенрик. Хенрик теперь член хоккейного Зала славы. Так что вести с ними один и тот же разговор для меня очень почетно.

У Ильи Сорокина и Коннора Хеллебайка тоже был потрясающий сезон. Я думаю, что это было очень близко. Мне очень повезло и я очень счастлив, что это оказался я», – приводит слова Улльмарка официальный сайт НХЛ.

29-летний швед получил по итогам голосования 129 очков. На втором месте вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, у которого 70 очков. На третьей строчке голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк.

«Везина Трофи» вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Илья Сорокин
Коннор Хеллебайк
Линус Улльмарк
НХЛ
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