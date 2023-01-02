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Сегодня, 21:28

Умер отец защитника «Питтсбурга» Летанга. Хоккеист отправился домой к семье

Алина Савинова
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Умер отец защитника «Питтсбурга» Криса Летанга, сообщает официальный Twitter клуба.

Главный тренер команды Майк Салливан заявил, что 35-летний игрок пропустит матч «Зимней классики» против «Бостона», который пройдет 2 января. Летанг отправился домой к семье.

«Хотим ему выразить наши искренние и глубочайшие соболезнования», — сказал Салливан.

В ноябре защитник перенес инсульт, но уже спустя 12 дней вернулся к играм — в матче с «Баффало» он провел на льду 22 минуты.

Всего на его счету в текущем сезоне НХЛ 2 заброшенные шайбы и 14 результативных передач.

Крис Летанг
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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