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Сегодня, 13:39

Ушел из жизни четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Эл Макнил

Камила Абдурахманова
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Канадский хоккеист Эл Макнил, четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ «Калгари Флэймз».

Макнил в качестве игрока представлял «Торонто Мейпл Лифс», «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз».

Эл был последним главным тренером «Атланта Флэймз» в НХЛ и первым главным тренером «Калгари Флэймз» в течение первых двух сезонов в нашем городе.

Макнил много лет был частью хоккейной команды «Флэймз». Он вернулся на скамейку запасных НХЛ в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Флэймз» на 13 игр в сезоне-2002/03.

Источник: Сайт «Калгари Флэймз»
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
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